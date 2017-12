Eigenaar koffiezaak pakt huurbaas aan: 'Hij wil gewoon weer een modern klerewinkeltje'

Het is nu nog een vrolijk komen en gaan van klanten in koffie- en theewinkel 't Zonnetje op de Haarlemmerdijk. Maar de vraag is voor hoe lang nog? Want eigenaar Marie Louise Velder heeft een huurachterstand en verloor een zaak bij de kantonrechter. Haar huurbaas wil haar weg hebben, maar dat pikt Velder niet.

'En dat is 37.000 euro. Nou, dan ben ik dood', zegt Velder over haar huurschuld. Volgens haar is dat precies wat haar huurbaas wil. 'Hij wil gewoon weer een modern klerewinkeltje hier hebben, letterlijk en figuurlijk, die veel dokt. Of een Etosje. Dat hij veel meer betaald krijgt en dat vind ik niet terecht.'

11.000 euro voor hoger beroep

Vrienden van Velder zijn een inzamelingsactie begonnen. Niet om de huurbaas te betalen, maar wel om een hoger beroepszaak te starten. Het is de bedoeling dat klanten en sympathisanten 11.000 euro bijeenbrengen om haar te helpen. Volgens advocaten die Velder gevraagd heeft naar haar situatie te kijken, bestaat er een grote kans dat die zaak iets gaat opleveren.

Maar zo'n zaak kan ze natuurlijk ook verliezen en dat is iets dat ze vreest, want ze doet het niet alleen voor haar eigen winkeltje. 'Er komt alleen maar eenheidsworst en ik vind dat Amsterdam op ons moet letten en dat we ook eens een keer een beetje bescherming nodig hebben. Weet je, een middenstander wordt niet beschermd.'

'Winkeltje spelen'

Wat ik het liefste zou willen, is dat ik tot m'n dood toe gezellig winkeltje kan spelen en lekker met m'n cliënten kan conserveren', zegt Velder. 'Als ik maar net kan rondkomen ben ik al tevreden.'