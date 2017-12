200.000 mensen schommelden dit jaar op 100 meter hoogte

In het eerste volledige jaar dat het observatiedek van de A'dam Toren open is, hebben 485.000 mensen de lift omhoog genomen.

De schommels die op de rand van het dek staan en waarop waaghalzen 100 meter boven de grond bungelen, was ook een populaire attractie: ruim 200.000 keer werd er boven de afgrond geschommeld.

A'dam Lookout zoals het observatiedek officieel heet, opende in mei 2016 haar deuren. In het begin kwamen er vooral Nederlanders uitkijken over de stad, maar inmiddels zijn dat steeds meer toeristen uit het buitenland.