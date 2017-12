Roger van Boxtel (D66) wil geen burgemeester van Amsterdam worden

D66-coryfee en NS-topman Roger van Boxtel wil geen burgemeester van Amsterdam worden. De oud-minister laat weten niet in de race te zijn voor de ambtsketting van de stad.

Van Boxtel zegt dat vanavond in een interview met de Volkskrant. 'Het was ooit echt mijn droombaan. Een keer probeerde ik het, in 2010. Toen nam ik het op tegen mijn goede maatje Eberhard en redde ik het niet', zegt Van Boxtel tegen de krant. Een paar jaar later, in 2014, was hij wel politiek betrokken bij de stad. Hij werd benoemd tot informateur voor de collegeonderhandelingen in de stad.

Lees ook: Alexander Pechtold: 'Ik word niet de nieuwe burgemeester van Amsterdam'

Mogelijke opvolgers

Van Boxtel werd na het overlijden van burgemeester Van der Laan genoemd als mogelijke opvolger, mede omdat zijn partij de grootste is in de gemeenteraad. Een andere naam die rondgaat is die van oud-fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Halsema. Al werd er ook een petitie gestart door mensen die haar liever niet als burgemeester van Amsterdam zien.

Lees ook: 'Van der Laan heeft Amsterdam echt veel mooier gemaakt'

Wie uiteindelijk de rol van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen gaat overnemen, zal pas over enkele maanden bekend worden. Het aanstellen van een nieuwe burgemeester is een tijdrovende klus. Waarschijnlijk wordt er pas een profielschets gemaakt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart.

Lees ook: 'Nieuwe burgemeester vóór de zomer gaat niet lukken'