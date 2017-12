300 Sallanders met de bus naar Paradiso voor De Bökkers

De kans is groot dat je nog nooit van ze gehoord hebt, maar in Overijssel zijn het wereldsterren: de band De Bökkers. Vanavond traden ze op in een al maanden uitverkocht Paradiso.

Ruim 300 fans kwamen vandaag speciaal voor het concert van de rockband naar Amsterdam. Onderweg naar de stad vloeide het bier al rijkelijk en dat werd tijdens het optreden zeker niet minder.

De Bökkers begonnen ooit als coverband en speelden veel muziek van hun streekgenoten, de band Normaal. Maar inmiddels maakt de band veel eigen muziek. In november kwam hun nieuwste album Schorem Uut De Schiettente uit.

Hoe het er vanavond aan toe ging in Paradiso? Kijk de video en geniet.