Tijdlijn: in 2017 minder doden door geweld in Amsterdam dan vorig jaar

In 2017 zijn fors minder mensen door geweld om het leven gekomen dan voorgaande jaren. Op de voorlaatste dag van het jaar staat de teller in Amsterdam en Amstelveen op achttien mensen die (vermoedelijk) zijn omgebracht. Bekijk hier de verhalen achter dit cijfer.

In enkele zaken staat de doodsoorzaak nog niet vast, maar vindt de politie de situatie wel verdacht en wordt onderzoek gedaan.

Liquidaties buiten de stad

In 2016 waren 24 geweldsdoden te betreuren, zes meer dan dit jaar. Het aantal liquidaties is zelfs gehalveerd: drie in 2017 in vergelijking met zes in 2016. Tegelijkertijd werden dit jaar wel enkele Amsterdamse criminelen buiten de stad geliquideerd. Maar uit het verleden weten we dat dit niets zegt over 2018: volgend jaar kan het aantal doden door geweld zomaar weer eens hoger uitvallen.

De flatbrand in Diemen waarbij de 27-jarige David Swart om het leven kwam, is niet meegenomen in de telling. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de verdachten niet de intentie hadden iemand te doden.

Bekijk de tijdlijn met daarop de achttien (mogelijke) geweldsdoden van de afgelopen jaar: