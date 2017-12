Door vuurwerk is Ayman (14) blind aan een oog: 'Ik wilde piloot worden'

Twee jaar geleden was er nog niks aan de hand. Maar door een klap stond het leven van Ayman (14) en zijn familie compleet op z’n kop. Vuurwerk verwoestte zijn rechteroog. Voorgoed blind, nadat er knalvuurwerk naar zijn gezicht werd gegooid.

Ayman is één van de honderden gewonden per jaar door vuurwerk. Verhalen zoals deze zorgen voor een steeds feller wordende discussie. Is er nog wel toekomst voor vrij consumentenvuurwerk? Ook in Amsterdam lijkt er steeds meer draagvlak voor het inperken van de vrije verkoop. Waarnemend burgemeester Van Aartsen pleitte deze week nog voor meer vuurwerkvrije zones in de stad.

31 december 2015: het verhaal van Ayman en Saliha Mokaddem

Twaalf jaar was Ayman nog maar. Zoals elk jaar werd er tijdens de jaarwisseling vuurwerk afgestoken. Met een veiligheidsbril op, zoals moest van zijn moeder Saliha. Het vuurwerk dat niet was afgestoken, werd weggegooid. Alles verliep goed. 'Het was heel gezellig. Nadat al het vuurwerk was afgestoken, ging de familie weer naar boven', vertelt Saliha.

Een dag later sliep de familie uit. Na het ontbijt stuurde Saliha haar zoon Ayman naar de Al Ummah moskee voor het vrijdaggebed. Na het gebed kwam Ayman weer naar huis. Voor zijn woning trof hij vrienden uit de buurt. Saliha hoorde Ayman en vroeg of hij naar binnenkwam. 'Ja ik kom er zo aan', antwoordde hij. Een moment later was er paniek op het pleintje voor de woning.



Ayman zou zijn gevallen, vertelde een buurtbewoner tegen Saliha. Ze moest snel naar beneden komen. Ze dacht eerst nog dat haar zoon gewond was geraakt aan zijn hand. Maar al snel werd duidelijk wat er daadwerkelijk aan de hand was: Ayman was zwaargewond geraakt door vuurwerk dat naar hem toegegooid was. Het beeld van haar gewonde zoon staat voor altijd op haar netvlies. Het moment dat Saliha omhoog keek en een straal bloed uit het oog van Ayman zag komen: zijn rechteroog was compleet verwoest door een knal van vuurwerk. 'Alles van binnen was stuk', blikt Saliha terug.

Stil

In het ziekenhuis leeft de familie tussen hoop en vrees. Maar na een operatie wordt duidelijk dat Aymans rechteroog niet meer te herstellen is. De schade aan het oog is te groot. Saliha durfde de gevolgen van het ongeluk niet tegen haar zoon te vertellen. Uiteindelijk vertelde de arts het een dag later tegen Ayman. 'Daar reageerde hij heel stil op', vertelt Saliha.

Door het ongeluk liggen Aymans toekomstplannen overhoop. Hij wilde goed worden in kickboksen, maar door de kwetsbaarheid van zijn oog mag Ayman alleen nog maar tegen een zak trainen. Leuk vindt hij dat niet en de motivatie is dan ook weggezakt. Ayman wilde een jaar na het ongeluk het kickboksen nog oppakken. Nu is hij er helemaal mee gestopt. Ook zijn grote droom om ooit piloot te worden ligt in duigen.

De familie houdt zich sterk, vertelt moeder Saliha. Ze halen veel kracht uit hun geloof. 'Ayman vertelde tijdens de periode in het ziekenhuis ook dat dit Allah zijn wil is. Ik vond het ook zo dapper en sterk van hem dat hij dit allemaal uit zichzelf zei.' Naast het geloof worden Saliha en Ayman omringd door het gezin en een liefdevolle familie. 'Zij hebben hem in de periode na het ongeluk verzorgd. In die periode was ik zo moe dat ik het niet meer kon. Ik vond het ook moeilijk om naar zijn oog te kijken', vertelt Salahi.

Blijvende zorgen

De zorgen om Aymans oog blijven het gezin dagelijks bezighouden. Er moet continu gedruppeld worden tegen irritatie. Het oog is gevuld met olie. Maar Ayman blijft enorm positief en heeft nieuwe toekomstplannen gemaakt. 'Ik wil afstuderen, een eigen gezin hebben en ondernemer worden', vertelt hij vol ambitie.

Bij het MC Slotervaart ziekenhuis komen jaarlijks slachtoffers van vuurwerk binnen. Bernadette Jonker werkt sinds 2000 op de spoedeisende hulp en heeft tientallen vuurwerkslachtoffers voorbij zien komen. 'Vingers die eraf liggen, naaien we er niet zomaar weer aan. Slachtoffers hebben vaak niet door wat er precies aan de hand is. Ze denken soms dat we alles weer kunnen herstellen. Dat is niet zo', vertelt ze.



Ayman en Saliha wilden hun verhaal aan AT5 vertellen om te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. Door het ongeluk hebben zij van dichtbij meegemaakt hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn. Vanwege het ongeluk met Ayman hoopt de familie dat consumentenvuurwerk ingeperkt wordt. Ook de medische sector pleit al lange tijd voor een verbod op consumentenvuurwerk.