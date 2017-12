'Ajax en Ten Hag al maanden akkoord'

Dat trainer Marcel Keizer ontslagen zou worden, stond al lang vast. Erik ten Hag en Ajax waren namelijk maanden geleden al een (principe-)akkoord overeengekomen, schrijft columnist Jaap de Groot vandaag in De Telegraaf.

Volgens De Groot heeft Ajax Keizer te snel ontslagen. Zeker omdat Ajax de afgelopen weken juist beter ging spelen.

Dennis Bergkamp

'Het heeft maar een penalty gescheeld of Ajax had in de winterstop een trainer moeten ontslaan die bijna twee maanden ongeslagen was geweest', schrijft De Groot, die ook vindt dat Dennis Bergkamp nooit ontslagen had mogen worden.

'Dat doe je een clubicoon niet aan', schrijft De Groot. 'Als je als club klasse wil uitstralen, zorg je dat het zover niet komt. Had desnoods Bergkamp proberen te overtuigen dat hij de eer aan zichzelf hield, maar overval hem niet met een zakelijke mededeling dat hij kan afreizen'.