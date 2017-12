'Spijt dat ik Willem Holleeder niet heb vermoord'

Astrid, de zus van topcrimineel Willem Holleeder, heeft spijt dat ze haar broer niet heeft vermoord. Dat zegt ze in een interview met dagblad Trouw waarin ze reageert op de tien geboden, de leefregels voor christenen die door God aan de mensen gegeven zijn.

Op het zesde gebod, Gij zult niet doodslaan, geeft Astrid Holleeder een opmerkelijk antwoord. 'Ik heb er nog steeds spijt van dat ik Wim niet heb vermoord', zegt ze in Trouw. 'De dood is veel humaner dan voor de rest van je leven opgesloten te moeten zitten'.

Willem Holleeder hangt een lange gevangenisstraf boven het hoofd voor betrokkenheid bij verschillende liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis en Dino Soerel, die in juni tot levenslang werd veroordeeld.

Hij of ik

Welke straf hij krijgt, doet er voor Astrid niet toe. Zij getuigt in de zaak tegen haar broer. Ze kan alleen vermomd over straat en verblijft op een geheime locatie uit vrees voor haar leven. 'Wim zal pas rusten als ik dood ben. En ik heb pas rust als hij er niet meer is. Het lijkt nu wel tussen ons te gaan. Hij of ik. Zo ziet Wim het ook', zegt Astrid.

Ze noemt een shoot-out 'misschien wel de beste oplossing'. Astrid: 'Wij samen in een ruimte en dat je dan na afloop twee lijken weg kan dragen. Dan heb je die langslepende rechtszaak ook niet meer nodig. Is het gewoon in een keer allemaal afgelopen'.