Brandweer: 'Blijf tijdens jaarwisseling van hulpverleners af en laat ze hun werk doen'

Hou het normaal, en laat hulpverleners hun werk doen. Het klinkt misschien als de gewoonste zaak van de wereld, maar toch doet brandweercommandant Leen Schaap deze oproep aan alle Amsterdammers. Met oud en nieuw is zijn korps vaak doelwit van agressie. Zo ook tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Brandweerman Patrick had afgelopen oud en nieuw dienst. Toen de ploeg uit moest rukken naar de Spaarndammerbuurt ging het mis. 'Daar heeft een groep jongeren een aantal zeer zware vuurwerkbommen gericht naar ons toegegooid. Dat ging gepaard met de nodige agressie. Ik werd in het gezicht geraakt.'

Drukste nacht

Patrick droeg een helm en raakte daarom niet gewond, ook zijn collega's kwamen met de schrik vrij. De mannen van kazerne Teunis in West bereiden zich voor op de komende jaarwisseling. Geen enkele nacht in het jaar is het zo druk. 'Het moraal van de mensen verandert. Schijnbaar heerst er het idee dat wij niet voor iedereen even veel ons best doen. Maar het mooie van ons vak is juist dat wij niet vragen wie is het, waar komt u vandaan, wat is zijn of haar achtergrond. Wij komen om te helpen, en dat vinden we nog leuk ook', zegt Patrick.

Hij is dit jaar met oud en nieuw vrij, maar helemaal ontspannen is zo'n jaarwisseling niet. 'Ik hou heel erg mijn hart vast, vooral omdat je ziet dat de agressie niet minder wordt. Ik vind dat wel zorgelijk.' Die mening deelt brandweercommandant Leen Schaap: 'Hou het normaal, hou het feestelijk en laat hulpverleners hun werk doen. De mannen en vrouwen doen dat voor de burgers van Amsterdam. Niet voor zichzelf. Dus blijf van ze af en vier met hen het feest.'