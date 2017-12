Bezoekers Winterparade RAI hebben pech: feest op oudejaarsavond stopt vier uur eerder

Bezoekers van de Winterparade in de RAI hebben op de valreep van 2017 een nogal onaangename verassing gekregen: het feest morgenavond duurt niet tot 1 januari 2:00 uur in de nacht maar stopt al op oudejaarsavond om 22:00 uur.

En dus hebben tientallen bezoekers opeens geen plannen meer tijdens de jaarwisseling. 'Zo belachelijk. Wij proberen nu iets anders te zoeken maar er zijn geen tickets meer beschikbaar. Bedankt voor het verpesten van onze avond', reageert een teleurgestelde bezoeker. Een ander laat aan AT5 weten: 'Dit kan toch niet! En is toch heel erg brutaal om mensen een dag van te voren via de mail te informeren. Volgens mij is dit de reinste oplichting.'

De organisatie laat via Facebook weten dat de eindtijd is vervroegd vanwege 'omstandigheden.' Een woordvoerder laat weten dat ze het evenement eerder stoppen omdat ze rekening willen houden met de buurt. Hij verwijst daarmee naar Valhalla Festival vorige week in de RAI. Tijdens dat feest lagen verschillende omwonenden wakker in bed door de harde bassen uit de zaal.

Bezoekers van de Winterparade die een avondkaart hadden gekocht hebben, krijgen een kaart aangeboden voor TIK TAK New Years Eve in AFAS Live.