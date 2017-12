Eerste Amstel Ice Swim een succes: 'Lichaam kan het prima aan'

Het is overmorgen pas tijd voor de nieuwjaarsduik, maar toch sprongen zo'n 90 man vandaag de Amstel in. De eerste editie van de Amstel Ice Swim werd namelijk gehouden.

Organisator en vierde van de wereld op de 1 kilometer, Fergil Hesterman ook wel 'The Frozen Flying Dutchman' genoemd, wil de sport in stad namelijk veel groter maken. 'Je voelt inderdaad de kou je lichaam intrekken en je gaat een beetje verkrampen. De truc is om zo kalm mogelijk te blijven en om je ademhaling onder controle te krijgen om zo ontspannen mogelijk te blijven', zo vertelt hij.

En wat er nou zo leuk aan is? 'Het is elke keer een nieuwe uitdaging. Zowel mentaal als fysiek vraag je veel van je lichaam en het is leuk om te zien dat je lichaam dat prima aan kan.' Het water in de Amstel was vandaag zo'n 4,5 graden.

Fergil kwam als eerste op het eindpunt aan. 'Volgens mij ging het goed, bij mij ging het goed, dus we mogen volgens mij heel tevreden zijn.'