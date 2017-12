Eric Corton valt 26 kilo af: 'Dit is het tweede deel van mijn leven'

Eric Corton sloot zich vorig jaar bij de Amsterdamse fietsclub The Windjammers aan. Hij nam het sporten serieus en viel daardoor 26 kilo af. 'Na alle voor de hand liggende en soms verwoestende ’rock and roll’ van het eerste deel van m’n leven is dit deel twee... Voelt goed. Heel goed.'

Dat schrijft de presentator en acteur op zijn Instagram. 'Zo aan het einde van 2017 maak ik een beetje de balans op... en kom tot de conclusie dat er veel gebeurd is. Ik ben vorig jaar serieus ’op de fiets’ gestapt en heb het hele jaar met deze club rondgereden. Zij hebben me de motivatie gegeven om iedere week minimaal twee keer op te stappen en gewoon te rijden. Grenzen verlegd, vrienden gemaakt, regen en wind getrotseerd en Limburgse heuvels beklommen...'

Corton heeft ook de alcohol volledig achter zich gelaten. 'En een record van 263km op één dag in de benen.' Hij sluit de post af met dankwoord richting zijn fietsvrienden: 'Bedankt voor alles tot nu toe...en voor wat nog komen gaat!