Maltese toerist verantwoordelijk voor valse bommelding internationale trein

Een toerist uit Malta is aangehouden voor het doen van een valse bommelding. Daarop werd de internationale trein tussen Amsterdam en Duitsland donderdag ontruimd.

De politie ontving in de ochtend een melding dat iemand op het Centraal Station een dreigbrief had gevonden. Daaruit kon worden afgeleid dat er zich een bom zou bevinden in de trein naar Duitsland.

De trein werd bij Oldenzaal stilgezet en alle passagiers moesten de trein uit. Na onderzoek werd er niets in de trein aangetroffen. De 45-jarige Maltees heeft zich gisterochtend gemeld bij de politie, de man is op rondreis in Nederland en bekende de melding te hebben verzonnen.