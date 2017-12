Vuurwerkshow op Java-eiland gaat in aangepaste vorm door

Het leek er even op of de vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling op de kop van het Java-eiland niet door zou gaan, maar de gemeente heeft toch beslist hem door te laten. In verband met het slechte weer wordt de show wel aangepast.

De show staat gepland voor middernacht en wordt op AT5, onze site en Facebook uitgezonden. Het weer wordt scherp in de gaten gehouden, zei een woordvoerder eerder vanavond. Zeker is dat er meer vuurwerk vanaf de grond zal worden afgeschoten. Ook wordt de hoogte van de kraan (waarvan ook vuurwerk afgeschoten wordt) beperkt naar 30 meter, dit is vanwege de wind.

Lees ook: Nat, warm en winderig: onstuimige jaarwisseling voor de boeg

De gemeente meldt dat andere activiteiten, zoals de kerstboomverbranding in Floradorp, ook gewoon doorgaat. Er wordt opgeroepen om extra voorzichtig te zijn als je zelf vuurwerk afsteekt. Dit vanwege de wind.