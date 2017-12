Loterijdrukte in Osdorp: 'Ze komen uit het hele land'

Dromen van financiële onafhankelijkheid, dat is natuurlijk ook Oud en Nieuw, In Osdorp, Daar viel al vaker een grote prijs in de Staatsloterij, vandaag was het dan ook behoorlijk druk.

'Afgelopen maand een ton, 14 miljoen een keer. Veel andere prijzen en vijf Mini's in het afgelopen twee jaar', vertelt sigarenboer Wim van Vuure trots. Het is puur toeval dat de loten uit de sigarenwinkel van John en Wim vaak de winnende zijn, maar John heeft er een verklaring voor.

'We zijn één van de grootste verkooppunten. Bereken het en de kans is groter. Ze komen uit het hele land. Brabant, Friesland en Utrecht, het was megadruk gisteren.'