Nat, warm en winderig: onstuimige jaarwisseling voor de boeg

Het wordt een natte, warme en winderige jaarwisseling vannacht. Als we 2018 inluiden kunnen windstoten worden verwacht met windkracht 5 of 6. Oppassen dus, waarschuwt Weeronline, als je vuurwerk gaat afsteken.

Ook is er nog een goede kans op een bui tijdens de jaarwisseling. Al zal de meeste regen dan zijn vertrokken richting Duitsland. De buien en harde wind blijven aanhouden in de loop van de nacht. Op Nieuwjaarsdag pas klaart het wat meer op en zal de zon af en toe te zien zijn.

Het wordt ook erg warm voor een oudjaarsnacht. Overdag was het met ruim 13 graden de warmste oudjaarsdag ooit gemeten. Het is al het zesde officiële warmterecord van 2017. Vannacht is het rond de 8 à 9 graden, maar door de windstoten kan dit aanvoelen als 4 tot 6 graden.