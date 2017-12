Broedplaats Lola Lik dicht: 'Mooiste wat me overkwam'

Een trieste dag voor de beheerders van de creatieve broedplaats Lola Lik. Vanuit de Bijlmer Bajes bood de stichting het afgelopen jaar vluchtelingen en creatieve ondernemers de ruimte zich daar te ontwikkelen. Maar vandaag moesten zij hun laatste spullen opruimen.

Van alle bedrijvigheid en reuring die hier het afgelopen jaar te vinden was is er weinig meer over in deze lege ruimtes waar beheerders David en Sari bezig zijn met de laatste loodjes. 'Ja het is echt een ontzettend leuk jaar geweest. We hebben echt veel leuke momenten meegemaakt. En echt een groot succes gehad het afgelopen jaar. En dat is dan wel droevig dat je zoiets waardevols moet achterlaten', zegt beheerder David van Dommelen.

Vluchtelingen geholpen

Lola Lik was een bijzondere plek voor veel mensen omdat vanuit hier heel veel vluchtelingen op weg werden geholpen in de maatschappij. Assistent beheerder Sari is daar een voorbeeld van. 'Dit is een van de mooiste dingen die mij ooit zijn overkomen.' Hem wordt het even te veel en schiet vol.

Veel goede ideeën

Ook voor de stad is het verdwijnen van deze broedplaats een groot gemis volgens David. 'Het is essentieel, vooral in een plek als Amsterdam waar de gentrificatie zo groot is, dat je ook plek maakt voor mensen met een klein budget. Want daar zitten namelijk heel veel goede ideeën die anders verloren gaan.'

Lola moet dan wel de Lik uit, maar dit is zeker niet het einde. De organisatie is druk bezig met het zoeken van een nieuwe plek in de stad.