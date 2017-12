Kind in bestelbus rijdt tegen gevel woning Noord

Een bestelbus is op oudjaarsdag tegen de gevel van een woning geknalt. Een kind drukte per ongeluk het gas in van de bus. Die is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur op de Nieuwendammerkade in Noord. Volgens een getuige stond de bestelbus te wachten voor een slagboom. Toen de bestuurder was uitgestapt, zou het kind over een andere inzittende heen zijn geklommen. Daarbij is het gaspedaal geraakt.

De bus reed dwars door de slagboom en kwam twintig meter verder met een harde klap tegen de gevel van de woning tot stilstand. De hulpdiensten kwamen met groot materieel ter plaatse, waaronder een traumahelikopter.

De verwondingen bleken gelukkig mee te vallen. Het kind is nog wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een glazen pui en een deel van de muur van de woning raakten zwaar beschadigd.