Korte Whatsapp-storing tijdens oudjaarsavond

Whatsapp heeft momenteel te kampen met een grote storing. En dat uitgerekend op oudjaarsavond.

Rond 19.30 uur begonnen de problemen. Berichten die worden verstuurd komen niet aan; het welbekende klokjes-icoon komt in beeld. Wat de oorzaak is van de problemen is niet bekend.

De storing komt op een ongelukkig moment, net nu miljoenen gebruikers hadden gehoopt een hartverwarmende nieuwjaarswens naar hun geliefden te sturen. Of de storing voor de jaarwisseling opgelost zal zijn is niet bekend.

Leuk hoe iedereen stress heeft over WhatsApp terwijl stiekem iedereen het heel fijn vindt. Geen 100,000 appjes om 00: — Niels (@luijten_niels) 31 december 2017

En dan ligt Whatsapp eruit op oudjaarsavond, top man! Hoop dat t snel opgelost is voor 12 uur! — Nienke (@LifeOfNienke) 31 december 2017

Nu Whatsapp eruit ligt hebben we toch nog een beetje dat nostalgische 'we kunnen niet bellen of smsen want de lijnen zijn overbelast'-gevoel. — Paul Peeters (@palpeet) 31 december 2017