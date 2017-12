Brand in woning door sterretjes; ook meerdere autobranden

In de slaapkamer van een woning aan de Aalbersestraat is vanavond rond 20.40 brand uitgebroken. De brand ontstond doordat kinderen op de kamer sterretjes hadden afgestoken.

De slaapkamer brandde volledig uit. In de rest van het huis ontstond er veel rook- en roetschade. Er moest er een ambulance ter plaatse komen, maar niemand raakte gewond. Wel werden er een paar mensen ter plekke nagekeken in de ambulance. De bovenverdieping van het pand werd korte tijd ontruimd.

Gedurende de avond komen er bij de brandweer meerdere meldingen binnen over voornamelijk containerbrandjes en autobranden. Zo brandde er in Noord aan de Torenmolen een scooter uit. Aan de Dirk Sonaystraat in Nieuw-West brandde een taxi uit. Of de meldingen allemaal met vuurwerk te maken hebben is niet bekend, maar de brandweer heeft het wel drukker dan andere avonden.

Foto: Inter Visual Studio/Remy Roosien

Foto: Inter Visual Studio/Remy Roosien

Aan de Schoonboornstraat in Osdorp ging ook een auto in vlammen op. Door de brand raakten nog twee andere auto's beschadigd. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door vuurwerk.

Foto: Inter Visual Studio/Remy Roosien