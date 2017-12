Amsterdam luidt 2018 in met spectaculaire vuurwerkshow

Het jaar 2018 is in Amsterdam spectaculair ingeluid. Op de kop van Java-eiland was een grote vuurwerkshow die door duizenden mensen langs de kade werd gevolgd.

De vuurwerkshow, die om 23.55 uur begon, was vanwege het weer wel wat aangepast. Zo was de kraan, waarvan het vuurwerk de lucht in ging, lager komen te hangen. Om half tien 's avonds besloot de gemeente dat het ondanks de harde wind verantwoord was om de show door te laten gaan.

Het thema van de viering was 'Amsterdam UNITE'. Op led- en waterschermen werden de vlaggen en gezichten van 180 Amsterdammers met verschillende nationaliteiten geprojecteerd. Deze Amsterdammers waren ook allemaal aanwezig bij de viering.

