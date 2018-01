Agenten met koord redden fietser uit het IJ in Noord

In Noord is vannacht ter hoogte van de Overhoeksparklaan een fietser in het water belandt.

Het slachtoffer, volgens getuigen een jongeman, fietste rond 4.00 uur op de IJpromenade ter hoogte van de Bundlaan. Hier kwam hij door nog onbekende oorzaak in het water terecht.



Vrienden van het slachtoffer belden direct met de hulpdiensten. Agenten, die als eerste ter plaatse waren, slaagden er in de jongen met behulp van een koord op de kant te krijgen. De man is met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar een ziekenhuis.