Politie: 'Redelijk rustige jaarwisseling.' Gemoedelijke sfeer rond grote vuurwerkshow

De grote vuurwerkshow op de kop van het Java-eiland is volgens een woordvoerder 'gemoedelijk' verlopen. Op het evenement kwamen zo'n negenduizend bezoekers af.

Voor zover bekend zijn er geen grote incidenten geweest, laat een betrokken woordvoerder weten aan het ANP.

In de rest van de stad waren in de loop van de nacht meerdere meldingen van diverse vechtpartijen, maar de politie sprak vanochtend vroeg verder van een redelijk rustige jaarwisseling. Definitieve cijfers over het aantal incidenten zijn er nog niet. Wel is al duidelijk dat de brandweer een drukke avond heeft gehad.