Busjes, een taxi en een vrachtwagen: Brandweer heeft handen vol aan autobranden tijdens jaarwisseling

De brandweer had tijdens de jaarwisseling de handen vol aan een keur aan (auto)branden in de stad.

Verspreid over de stad gingen onder meer een taxi (in de Dirk Sonoystraat in Nieuw-West), een vrachtwagen (op de Lodewijk van Deysselstraat, eveneens in Nieuw-West) en meerdere bestelbussen in vlammen op.



In de Fresiastraat in Noord brak rond 5.20 uur brand uit in een Volkwagen Polo en in de Jacob Burgraafstraat in stadsdeel Centrum waren daarvoor al twee auto's in brand gestoken. Aan de Hugo de Grootkade ging eveneens een personenwagen in vlammen op.



Net vóór de jaarwisseling ging onder meer in Noord een bestelbus verloren. In de Aalbersestraat brak brand uit in de slaapkamer van een woning. Hoe vaak de brandweer deze jaarwisseling in totaal uit moest rukken is nog niet bekend.