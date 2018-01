Amsterdamse ziekenhuizen beleefden 'typische Nieuwjaarsnacht'; alleen VUmc had 'veel drukkere nacht'

Op de eerste hulp-afdelingen van verschillende Amsterdamse ziekenhuizen was het druk vannacht.

Het VUmc meldt aan AT5 een 'veel drukkere Nieuwjaarsnacht dan vorig jaar' gehad te hebben. Veertig patiënten moesten op de eerste hulp worden behandeld, negen kwamen er in een zogenaamde 'shockroom' terecht.



Acht van de slachtoffers moesten worden behandeld aan oogletslel. Volgens een woordvoerder was 90% van de patiënten 'Oud en Nieuw-gerelateerd'. Een aantal mensen moest worden behandeld vanwege alcohol- of drugsgebruik.



'Typische Nieuwjaarsnacht'

Het OLVG meldt een 'redelijk drukke, maar typische Nieuwjaarsnacht'. Volgens een woordvoerder was de situatie vergelijkbaar met andere jaren. Ook het AMC spreekt van een drukke avond, 'maar niet anders dan andere Nieuwsjaarnachten.' Wel meldt het AMC iets minder vuurwerkslachtoffers dan voorgaande jaren. Er kwamen er drie binnen, twee met oog- en één met handletsel. Bij één slachtoffer was er sprake van 'zeer ernstig' letsel.



Bij het MC Slotervaart kwamen vannacht negen 'jaarwisseling-gerelateerde' slachtoffers binnen, onder wie één vuurwerkslachtoffer. Volgens een woordvoerder was het hiermee 'rustiger dan voorgaande jaren'.



Het BovenIJ ziekenhuis kon nog geen cijfers over afgelopen nacht geven.



Lees ook: Door vuurwerk is Ayman (14) blind aan een oog: 'Ik wilde piloot worden'