Politieachtervolging eindigt met zwaar ongeluk Ookmeerweg: viertal naar ziekenhuis

Een politieachtervolging is vannacht geëindigd met een flink ongeval op de Ookmeerweg. Bij het ongeluk raakten vier mensen gewond.

Rond 4.00 uur botste een taxi met hoge snelheid tegen een pickup op de kruising Ookmeerweg / De Alpen in Osdorp. De taxi werd op dat moment achtervolgd door een politiewagen.



Korte tijd eerder hadden agenten van de eenheid Kennemerland de taxi een stopteken gegeven omdat deze 'opvallend rijgedrag' vertoonde. De bestuurder van de taxi negeerde dit stopteken echter en ging er vandoor.



Via de A9 kwam de taxi uit in Osdorp waar de vluchtpoging uitliep op een ongeluk. Drie inzittenden van de taxi zijn met arm- en beenletsel naar een ziekenhuis overgebracht. Ook de bestuurder van de pickup is, ter controle, naar een ziekenhuis overgebracht. De politie roept getuigen op zich te melden.