Amsterdammers starten het jaar met frisse duik in de Sloterplas: 'De temperatuur is goed'

Honderden Amsterdammers namen maandag aan het begin van de middag deel aan de elfde editie van de Amsterdamse Nieuwjaarsduik in de Sloterplas.

Met een graad of acht was het niet héél koud, zo constateerde een deelnemer. 'De temperatuur is goed vandaag, zonnetje er bij. Heerlijk!' Maar om nou, zoals een Amerikaanse bezoeker deed, twee keer de plas in te duiken... 'Ik voel m'n voeten niet meer, maar de eerste keer stond de camera niet aan!'