Man gewond na 'incident' bij Pakhuis de Zwijger; politie zoekt getuigen

Omstanders hebben vannacht rond 3.15 uur een gewonde man gevonden bij Pakhuis de Zwijger. Hoe de man aan zijn verwondingen is gekomen, is vooralsnog onduidelijk.

De politie laat weten dat de man gewond is geraakt bij 'een incident'. Wat dit incident precies inhoudt is nog niet bekend. Omstanders vonden de man op straat, waarna het slachtoffer is opgenomen in een ziekenhuis.



Wat voor verwondingen het slachtoffer precies heeft opgelopen is ook niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.