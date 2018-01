Van Noord, naar Afas Live: Zo beleefde Amsterdam de Nieuwjaarsnacht

Ook dit jaar trok AT5 tijdens de jaarwisseling dwars door de stad van feestje naar feestje. Hoe beleefde Amsterdam de eerste nacht van 2018?

Van de grote vuurwerkshow op het Java-eiland, tot het vreugdevuur in Floradorp. En van een groot feest in Afas Live tot een huisfeestje in Noord. AT5 zong, danste en sprong mee met feestende Amsterdammers. En we ontdekten een (piepkleine) verborgen feestruimte mét bananen en chocoladefontein...



Bekijk de complete reportage hieronder, of op onze YouTube-pagina!