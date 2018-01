Auto belandt onderaan talud A2 in Zuidoost

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeluk waarbij een auto vannacht onderaan een talud is terechtgekomen.

Het ongeluk gebeurde in de nieuwjaarsnacht tussen 3.00 en 3.30 uur. Een auto, met twee inzittenden, belandde door nog onbekende oorzaak naast de weg op de afrit A2, bij de burgemeester Stramanweg in Zuidoost. De twee inzittenden zijn overgebracht naar een ziekenhuis.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie hoopt dat getuigen die iets hebben gezien, of die bij de auto zijn geweest, zich melden.