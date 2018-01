Lot van 100.000 euro gevallen op postcode in Nieuw-West

Voor bewoners van de Hendrik Dienskestraat (Nieuw-West) die meedoen aan de Postcode Loterij, is 2018 goed begonnen. Zij mogen met elkaar 100.000 euro verdelen.

De winnaars worden in de derde week van januari geïnformeerd over de hoogte van het gewonnen bedrag, laat de Postcode Loterij weten. Hoe hoger het aantal loten waarmee een deelnemer meespeelt, des te groter het aandeel in de prijs.

De hoofdprijs van de Postcode Loterij bedraagt 53,9 miljoen euro. De winnende postcode wordt vanavond rond 22.30 uur bekendgemaakt.

Nog maar twee jaar geleden viel de hoofdprijs in Zuidoost. Toen mochten zeven bewoners van de Steenderenstraat onderling ruim twintig miljoen euro verdelen.