Sylvana Simons onthult 'kleurrijke en diverse' kandidatenlijst Bij1

Sylvana Simons heeft vandaag de kandidatenlijst bekendgemaakt van haar politieke partij Bij1.

Amsterdammers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart hun stem uitbrengen op onder anderen oud-SP-senator Anja Meulenbelt, tv-maker Sunny Bergman en emeritus hoogleraar Gloria Wekker.

Occupy

Simons zelf staat als partijleider natuurlijk op de eerste plek, jongerenwerker Jazie Veldhuyzen is haar nummer twee. Hij deed in 2011 mee aan het Occupy-protest in Amsterdam. Er staan in totaal zeventien Amsterdammers op de lijst, onder wie ook een voormalig dakloze en een 'genderzwerver'.

Simons noemt de kandidatenlijst van haar partij 'kleurrijk en divers'. 'Met een verbindende factor: ze houden van onze stad en willen het beste voor iedereen die er woont, werkt en leeft', schrijft ze op de website van haar partij.

Simons deed vorig jaar ook mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar greep toen net naast een zetel.