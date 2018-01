Applaus voor Femke van der Laan bij nieuwjaarsreceptie gemeente

Femke, de echtgenote van wijlen Eberhard van der Laan, was vanavond aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. En daar was ook waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van op de hoogte. In zijn toespraak richtte hij het woord tot haar, waarop de zaal reageerde met applaus.

'Als Eberhard hier nog had kunnen staan als uw burgemeester, zou dat veel beter zijn geweest. Het is heel mooi, het is ook heel fijn dat Femke van der Laan hier vanavond met ons wil zijn', sprak Van Aartsen.

Nieuwjaars-speech waarnemend BM Van Aartsen met applaus voor aanwezige Femke van der Laan. pic.twitter.com/2cXBin0L9K — Ronald Olsthoorn (@RonaldOlsthoorn) 1 januari 2018

Volgens Van Aartsen zijn duurzaamheid, bereikbaarheid, woningbouw en het 'fantastisch sociaal weefsel van de stad' komend jaar de voornaamste prioriteiten voor de gemeente.

Openbaar vervoer

'Laten we vooral niet vergeten te investeren in het openbaar vervoer', aldus Van Aartsen. 'Goed en voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer behoudt de dynamiek in de stad en geeft mensen kansen om daaraan mee te doen'.

Hij wilde liever niet praten over de gemeenteraadsverkiezingen in maart. 'Ik vind dat ik mij als waarnemend burgemeester verre van Amsterdamse partijpolitiek moet houden', reageerde hij op een vraag daarover.