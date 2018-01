Feest bij jarige Telegraaf: krant bestaat 125 jaar

De krant van wakker Nederland viert een bijzonder jubileum, De Telegraaf bestaat vandaag 125 jaar. Op 1 januari 1893 verscheen het dagblad voor het eerst.

Om de mijlpaal te vieren krijgen abonnees een speciale bijlage 'boordevol verhalen over onze roemruchte journalistieke geschiedenis'.

'Een mijlpaal waar we trots op zijn, en dat willen we graag met u vieren', schrijft hoofdredacteur Paul Jansen in het voorwoord. 'We kijken met gepaste trots achterom en richten de blik nu weer op de toekomst. Want er is veel te doen', besluit de hoofdredacteur.

Sinds de eerste editie verscheen de krant meer dan 40.000 keer. Op dit moment is De Telegraaf in oplage nog altijd de grootste krant van het land al is is de voorsprong op het AD de afgelopen jaren flink geslonken.