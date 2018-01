Stad zet zich morgen schrap voor flinke westerstorm

Waar het weer vandaag nog zacht en druilerig is, zal het morgen flink gaan stormen. Een flinke westerstorm zal vanaf het begin van de ochtend zorgen voor zeer zware windstoten van zelfs boven de 100 kilometer per uur.

Weeronline voorspelt dat de eerste rukwinden zich zullen voordoen aan het eind van de nacht en begin van de ochtend. Dat zal gepaard gaan met stevige buien en onweer.

De wind zal in de loop van de ochtend in alle hevigheid blijven doorbeuken. De weermannen verwachten een stormachtige wind in het binnenland, aan de kust is zelfs windkracht mogelijk met windstoten van 120 kilometer per uur.

Later in de middag zal de storm in kracht afnemen maar de avondspits zal wel rekening moeten blijven houden met moeilijke omstandigheden. Het KNMI heeft alvast een code geel afgegeven voor het hele land.