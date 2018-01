Huurling Savastano eert Appie Nouri bij Go Ahead Eagles

Ajacied Mauro Savastano speelt tot het einde van het seizoen als huurling voor Go Ahead Eagles. De twintigjarige verdediger grijpt zijn huurperiode aan voor een mooi eerbetoon aan Appie Nouri.

Savastano krijgt in Overijssel de kans om zich in de kijker te spelen, zijn contract bij Ajax loopt aan het eind van het seizoen af. 'Toen Go Ahead Eagles interesse toonde, sprak mij dat gelijk aan', zegt hij op de site van zijn nieuwe club.

'Het is volgens mij een goede, warme club. Mijn doelen: weer lekker spelen en het team versterken. Én de play-offs halen.' Savastano gaat in Deventer spelen met rugnummer 34: 'Dit als eerbetoon aan zijn vriend en voormalig ploeggenoot Abdelhak Nouri.'

Bij Jong Ajax speelde Savastano sinds zijn debuut in 2015 33 officiële wedstrijden.