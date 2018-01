André Hazes wist niet dat moeder bij kerstdiner zou zijn

Het was vorige week hét kerstverhaal. Na jaren ruzie verzoende zanger André Hazes zich met zijn moeder Rachel. Eindelijk kon oma haar eerste kleinkind zien. In Story vertelt André over de hereniging.

Hij vertelt aan het weekblad dat hij helemaal niet wist dat Rachel bij het kerstdiner zou zijn. 'Dat was voor mij ook een verrassing', zegt hij. 'Zonder mijn medeweten heeft Monique contact met Rachel gezocht en haar voor het etentje uitgenodigd. Een grotere liefdesuiting bestaat voor mij niet. We weten allemaal hoe zij erover dacht.'

De ruzie die ruim twee jaar geleden ontstond zou namelijk te maken hebben gehad met André's keuze voor Monique als partner. Het conflict was zo heftig, dat André en Monique allebei helemaal klaar waren met Rachel. Maar nu kijkt André Junior enorm uit om de oma van zijn kindje terug in zijn leven te hebben. 'Ik kan wel zeggen dat ik enorm blij ben mijn moeder weer terug te hebben!'

Met zus Roxeanne is het contact nog niet hersteld. Wel staan broer en zus in april allebei op het podium tijdens Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome.