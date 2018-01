Buschauffeurs leggen donderdag werk neer: 'We zijn chauffeurs, geen coureurs'

Als gevolg van een staking zullen er donderdag geen of minder streekbussen en regionale treinen rijden. De bonden zijn boos over de stukgelopen onderhandelingen: 'Ze willen geen afspraken maken over het verminderen van de hoge werkdruk, een fatsoenlijke loonsverhoging zit er ook niet in.'

'Staken is voor niemand leuk', aldus FNV-onderhandelaar Paula Verhoef. 'Maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog.' Het personeel van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS legt daarom het donderdag de hele dag neer.

'De werkroosters van buschauffeurs en treinpersoneel worden steeds krapper', schrijven de bonden. 'Chauffeurs krijgen geen plaspauzes en moeten verloren tijd inleveren op hun lunchkwartier, de volgende rit moet tenslotte ook op tijd vertrekken.'

'Ik ben geen coureur, maar buschauffeur'

Chauffeur Jolien vertelt over de dagelijkse stress die ze ervaart: 'Ik kan kiezen, of snel naar het toilet als dat moet, of toch die oudere dame even uitleggen waar ze moet zijn als ze me dat vraagt', zegt ze. 'Dat hoort ook bij mijn vak, dat is de dienstverlening die ik wil bieden. Met de steeds krappere dienstregeling voel ik me continu opgejaagd. Ik ben geen coureur, maar buschauffeur.’

Werkgevers hebben tot het laatste moment een klemmend beroep gedaan om niet te staken. Zij willen verder niet inhoudelijk reageren op de eisen van de bonden.