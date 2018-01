Nauwelijks 'Car2gootjes' beschikbaar door dagenlange storing

Door een storing bij autodeelbedrijf Car2go zijn er al dagen nauwelijks autootjes beschikbaar voor gebruikers van het platform. Dat is gek, want ze zijn wel gewoon overal te zien in de stad.

Wie in de app zoekt naar een beschikbare Smart, vindt maar een handvol wagentjes. Terwijl er in principe zo'n 350 zijn in de stad. Daardoor kunnen de pakweg 50.000 Amsterdamse gebruikers van Car2go praktisch geen gebruik maken van de dienst.

Hoewel er al enkele dagen klachten zijn, kwam het bedrijf vanochtend pas met uitleg over de situatie. Op Twitter schrijft een medewerker dat er sprake is van een storing 'waardoor een groot deel van de Car2Gos niet beschikbaar is voor verhuur'.

Oud en nieuw

Car2go probeert de storing zo spoedig mogelijk op te lossen. 'Excuses voor het ongemak!', aldus de Twitteraccount.

Vorige maand vierde het bedrijf nog z'n zesde verjaardag. Een van de voordelen van Car2go is dat de autootjes altijd beschikbaar zijn, ook 's nachts. In nieuwjaarsnacht misten verschillende Amsterdammers daarom de dienst.