Pup Perro rende weg tijdens het vuurwerk, wie heeft hem gezien?

De kinderen van Moniek en Fausto Senese zijn ontroostbaar sinds hun hond tijdens de jaarwisseling ontsnapte. De vier maanden oude pup ging er tijdens het vuurwerk vandoor en is sindsdien spoorloos verdwenen.

'We zijn met man en macht bezig om hem te vinden, maar helaas nog geen Perro', aldus Fausto. Perro is via een slaapkamer de woning aan de Touwbaan ontsnapt en weggerend in de richting van het Oostenburgerpark of het winkelcentrum Brazilië.

Perro is een kortharige kruising tussen een Boomer en een Jack Russel. Hij is zwart met beige gekleurd en heeft een klein wit plukje op de borstkas. Hij is gechipt. Mensen die hem zien kunnen contact opnemen met Moniek en Fausto via 06-37386850.