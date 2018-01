Meer dan honderd demonstranten op de Dam uit solidariteit met Iran

Op de Dam vindt een protest plaats van mensen die hun steun willen betuigen aan de demonstranten in Iran. Volgens een getuige hebben zich er ten minste 150 mensen verzameld.

De demonstraties in Iran begonnen afgelopen donderdag. Mensen zijn er boos over de armoede in het land. De werkloosheid is er hoog en de economische groei blijft achter. Ook zijn de voedselprijzen hoog.

Twintig doden

Bij de protesten zijn al twintig doden gevallen en honderden mensen gearresteerd. De Iraanse president heeft laten weten dat hij begrijpt dat mensen ontevreden zijn, maar hij wil voorkomen dat de protesten uit de hand lopen. In 2009 werd er voor het laatst op grote schaal geprotesteerd, toen vielen er volgens de regering 36 doden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich al over de protesten uitgesproken. Hij vindt dat de situatie in het land moet veranderen. 'Iran faalt op ieder niveau', schreef hij op Twitter.