Stad groeide ook afgelopen jaar weer flink

De bevolking van Amsterdam is afgelopen jaar met maar liefst 11.500 bewoners gegroeid. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

Nergens kwamen er per saldo zoveel mensen bij als in Amsterdam. Landelijk groeide het aantal Nederlanders met zo'n 100.000 nieuwkomers. Ruim vier op de vijf van hen zijn buitenlandse migranten. Met name uit Europa komen veel arbeidsmigranten en studenten. Het aantal vluchtelingen daalde ten opzichte van 2016.

Niet alleen migranten, maar ook het aantal geboortes zorgde voor een flinke bevolkingstoename. In de stad werden afgelopen jaar ruim 5000 meer Amsterdammers geboren dan dat er overleden. In totaal groeiden de gemeenten in de regio Amsterdam met zo'n 25.000 inwoners.

Krimp

Terwijl de Randstad groeit, is er in bijna een kwart van de gemeenten juist sprake van krimp. Vooral aan de 'randen van de Nederland'. Daar zijn in 2017 meer inwoners overleden dan geboren. Dat komt door vergrijzing, schrijft het CBS. Veel jongeren trekken naar grote steden.

Toch verwacht het CBS dat de bevolking van Nederland nog verder doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari 2023, zal de bevolking misschien wel uitkomen op 17,5 miljoen mensen zegt het CBS. Nu is dat nog 17,2 miljoen.