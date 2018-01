Taxi rijdt voetganger aan in Utrechtsestraat

In de Utrechtsestraat is een voetganger aangereden door een taxi. De voetganger is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een woordvoerder van de politie.

Door het ongeluk was het tramverkeer enige tijd gestremd. Inmiddels rijdt de tram weer volgens dienstregeling.

De politie is momenteel nog bezig met afrondende werkzaamheden.