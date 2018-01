Meer geld voor reizende leraar

Het college heeft vandaag besloten dat de gemeente leraren op basisscholen en middelbare scholen reiskostenvergoedingen gaat betalen. Het stadsbestuur wil hiermee het lerarentekort aanpakken, dat de komende jaren alleen maar groter dreigt te worden.

Er wordt 300.000 euro extra vrijgemaakt voor de reiskosten van leraren, meldt Het Parool. Veel is het niet, maar de gemeente denkt hiermee het juiste effect te bereiken. Hiermee steigt het reiskostenbudget dit schooljaar van 400.000 naar 700.000 euro. Zo moeten 1257 leraren in Amsterdam extra reiskostenvergoeding krijgen boven op hun cao.

Minimaal 20 kilometer van het werk

Het gaat om aanvullende reiskostenvergoedingen voor het openbaar vervoer tussen de 500 en 2.000 euro per leerkracht per schooljaar. De leraren moeten dan wel minimaal 20 kilometer van hun werk wonen en minimaal drie dagen per week werken. De regeling geldt voor twee jaar en per jaar wordt er door de gemeente 200.000 euro beschikbaar gesteld.

De hoge reiskosten zijn voor veel leraren een rede om niet in de stad les te geven. Nu krijgen leraren 80 euro per maand, maar dit is vaak niet genoeg. De gemeente denkt dat het tekort in 2020 alleen al kan oplopen tot 400 voltijdbanen in het basisonderwijs.

Parkeerplekken

Ook is er gekeken naar parkeerplekken voor leraren. Er zijn in totaal 2000 parkeervergunningen beschikbaar voor maatschappelijke functies in Amsterdam. De gemeente gaat kijken of de leraren hier ook gebruik van kunnen maken.