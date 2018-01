Kop van Java krijgt stadspark: 'We gaan de mooiste plek niet bebouwen'

Na zo'n vijftien jaar heeft de kop van het Java-eiland eindelijk een bestemming. Er moet een 'kwalitatief stadspark' komen, dat niet onder mag doen voor het Battery Park in New York of het Millennium Park in Chicago.

De zogenoemde 'mooiste plek ter wereld' wordt daarmee niet bebouwd, zo gaat wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening) voorstellen aan de gemeenteraad. Hij is daarover geadviseerd door een commissie onder leiding van Maarten Kloos, oud-directeur van architectuurcentrum Arcam.

'We leven op het hoogtepunt van de economische welvaart van de stad. Dat is een moment dat je niet alleen moet gaan voor kwantiteit, maar ook voor kwaliteit', zo motiveert Van der Burg de keuze in Het Parool.

Moeizaam

Het zoeken naar een bestemming voor de Kop van Java verliep lange tijd moeizaam. Het Java-eiland werd al in de jaren negentig getransformeerd tot woonwijk, maar de kop van het eiland bleef onbebouwd. Wethouders hielden het 'unieke gedeelte' lange tijd buiten de planvorming.

Toch kwamen er veel ideeën binnen voor de locatie. Toenmalig wethouder Maarten van Poelgeest stelde daarom de commissie-Kloos in, die zich alleen moest melden als 'het mooiste project ter wereld' op tafel kwam. Maar dat gebeurde nooit.

Onbebouwd

Totdat de commissie-Kloos vorig jaar besloot om de ruimte onbebouwd te laten. Dat was een wens die al langer speelde en werd versterkt met de aangekondigde plannen voor een brug tussen het centrum en Noord.

'De vraag of op iedere lege plek woningen moeten worden gebouwd is urgenter en scherper dan ooit', aldus Kloos. 'Dus als deze plek open kan blijven door er een park van te maken, is het fantastisch.'

'Steun van heel Amsterdam

Van der Burg moet het plan nog doorgevoerd krijgen, maar heeft er vertrouwen in dat hierbij geen problemen ontstaan. Hij rekent op 'grote steun van heel Amsterdam'.

Het park moet, net als de brug, rond 2025 zijn afgerond. De wethouder wil wel dat er al eerder wordt geëxperimenteerd met de inrichting 'om het nu al te laten bruisen'.