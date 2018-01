Folderbranche maakt zich zorgen over toekomst door stickermaatregel

De reclamefolderbranche gaat een onzeker jaar tegemoet. Brievenbussen hoeven sinds gisteren namelijk niet meer bestickerd te worden om te ontkomen aan stapels folders. Bezorgers én hun werkgevers zijn bang dat ze dat in hun portemonnee gaan voelen.

Om nog folders door de brievenbus te krijgen, moeten Amsterdammers sinds gisteren een ja/ja-sticker opplakken. Het was een initiatief van de Partij voor de Dieren, om ervoor te zorgen dat er minder stapels papier in de bak belanden.

Toch is de stickerbranche het niet met het initiatief eens, zegt Eelco Lulofs van de branchevereniging folderbedrijven. 'We verwachten dat we daardoor minder folders in Amsterdam kunnen verspreiden. Je ziet dat consumenten nog heel graag die folder willen lezen en dan moet je gaan plakken. Wij denken alleen dat de Amsterdammer dat nog niet doorheeft.'`

Grote stapels folders

In Noord ontstaat er een heel ander beeld. 'Ik kreeg op een gegeven moment iedere week drie grote pakken folders en ik hoorde dat het beter wordt', zegt één buurtbewoner. Een ander: 'De sticker ligt klaar en moet er alleen nog op, maar dat komt goed.'

Andere buurtbewoners merkten in de afgelopen weken dat folderbezorgers de stickers zelf op brievenbussen plakten. 'Een oudere man die hier iedere week kranten bezorgt had zo'n klein stickertje op de brievenbussen geplakt. Ik ging toevallig naar buiten, en vroeg aan hem wat hij aan het doen was. Hij ontkende het meteen, dus het ging allemaal heel stiekem.'

Zelf stickers geplakt

Een van de bezorgers die AT5 sprak, vertelde dat in zijn wijk van 450 huizen, maar zes mensen een sticker hebben opgeplakt. Tot vorige week kon hij bij ieder huis folders bezorgen, nu nog maar bij een paar. Hij heeft daarom zelf stickers opgeplakt bij brievenbussen waar hij folderpakketten bezorgt.

De folderbranche zelf keurt dat af en instrueert bezorgers nadrukkelijk om zelf geen stickers op te plakken. Wie een sticker voor zijn eigen brievenbus wil, kan terecht bij de gemeente.