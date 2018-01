Tiener verstopt opgeraapt vuurwerk op vijf plekken in huis

Ook in het nieuwe jaar gaat de discussie over vuurwerk door. Lenore Molenaar, moeder van een tienerzoon, maakt zich zorgen. Ze ondersteunt daarom een petitie voor een vuurwerkverbod.

Lenore ontdekte gisteren dat haar zoon vuurwerk van straat had opgeraapt en verstopt had op vijf plekken in haar huis. Hij maakte zelfs met vrienden een handleiding om een flinke vuurwerkbom te knutselen.

Volgens haar is vuurwerk veel te makkelijk verkrijgbaar en daarmee een groot risico, vooral voor jongeren. Ze zouden al voor 'een habbekrats' een heel pakket legaal vuurwerk kunnen kopen. 'Vervolgens knutselen ze er vanalles mee wat niet meer veilig is.'

Knutselen

Zeker sinds een Amsterdamse tiener zijn hand verloor door zelfgemaakte vuurwerkbom, ziet Lenore de ernst van de zaak in. Ze hoopt dat andere tieners hierdoor gewaarschuwd zijn. 'Als ik morgen een feest geef en je kunt er vanuit gaan dat er wel wat oogballen aan gaan of misschien wat ledematen, kom jij dan naar mijn feestje?'

Om ongelukken in de toekomst te voorkomen, steunt Lenore een petitie voor een vuurwerkverbod. Deze is in totaal al meer dan 60 duizend keer ondertekend. Haar zoon heeft inmiddels huisarrest. En volgend jaar op Oudejaarsavond? 'Dan gaat hij naar mijn moeder.'