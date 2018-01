Buurtbewoners Zuid maken zich boos om komst expat-school

Een daklozenopvang, vluchtelingenopvang of een gevangenis: alles vonden de bewoners rond het voormalig huis van bewaring in de Havenstraat prima. Maar de geplande Britse school voor expat-kinderen die in het pand komt, gaat de buurt net iets te ver.

De Britse school is hét horrorscenario voor de buurtbewoners. Volgens hen wordt het dankzij de school met tussen de 900 en 1200 leerlingen veel te druk in de buurt. 'Al die leerlingen worden iedere dag door hun ouders afgezet met de auto', zegt buurtbewoner Martin Wiegers.

Verkeersveiligheid

Het Stadsdeel Zuid zegt dat de buurt zich geen zorgen hoeft te maken. 'We hebben een onderzoek gedaan, ook in verband met de komst van een nieuwe woonwijk, en het past. Als er aanpassingen moeten worden gedaan aan de infrastructuur, dan doen we dat. Verkeersveiligheid gaat voor', zegt Sebastiaan Capel van het Stadsdeel.

Toch stelt dat buurtbewoners niet gerust. Niet alleen het verkeer, maar ook het geluid zal voor overlast zorgen. 'Als daar honderden kinderen aan het spelen zijn, dan komt er een gigantische hoeveelheid lawaai voor de bewoners', zegt buurtbewoner Kees Slegt.

Lawaai

Ook daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken, zegt Capel. 'Als er een school komt, zullen er inderdaad ook spelende kinderen zijn. Maar kinderen zijn goed voor een stad, en ik hoop dat als er echt overlast is, dat de buurtbewoners contact opnemen met de school. Een school is toch hoe dan ook beter dan een leeg gebouw?'