Vrouw in rolstoel boos op gemeente: 'Ik voel me gediscrimineerd, man!'

Cor van Drongelen wilde gisteren graag naar nieuwjaarsreceptie in de Kromhouthallen, maar kwam niet verder dan het station. De schipper van het speciale GVB-pontje durfde het niet aan om haar mee te nemen. 'Amsterdam is nog steeds niet optimaal toegankelijk voor mensen met een beperking.'

De schipper stelde dat Cor niet mee kon, omdat de steiger waar hij moest aanmeren gevaarlijk zou kunnen zijn met een elektrische rolstoel. Hij raadde haar aan om een andere pont te nemen en daarna de bus te pakken.

Geen verwijten

Cor maakt geen verwijten aan de schipper of het GVB niet, maar is wel boos op de gemeente. 'Ik voel me gediscrimineerd, man! Mensen met een beperking doen nog steeds niet volledig mee.'

Het GVB laat in een reactie weten dat de schipper alleen maar goede bedoelingen had met zijn advies. Wethouder Eric van der Burg zei in een Facebook-bericht Cor gelijk te geven en stelt een onderzoek in naar hoe het beter kan.