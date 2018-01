Buurt zoekt mee naar pup Perro: 'Ik ben meteen hiernaartoe gekomen'

De vier maanden oude pup Perro ontsnapte tijdens de jaarwisseling en wordt sindsdien vermist. Inmiddels heeft de familie Senese de hele buurt opgetrommeld om mee te zoeken naar de kleine pup.

Moniek en Fausto Senese hebben samen met hun kinderen een oproep geplaatst op de Facebookpagina Waar is onze Angel?. Ook is een er groepsapp samengesteld om vrijwilligers in een straal van 20 kilometer op te trommelen.

Er kwam meteen respons: 'Ik zag het om negen uur 's ochtends en ben bij wijze van spreken in mijn pyiama meteen hiernaartoe gekomen', zo vertelt een vrijwilliger. Hij fietste een uur lang rond in de buurt om te kijken of hij Perro kon vinden.

Ontsnapping

Op Oudejaarsavond ontsnapte de jonge Perro via een slaapkamer uit de woning aan de Touwbaan. Fausto zag de pup nog voorbij schieten op straat, maar was te laat om hem nog te vangen. 'Het was hier één groot oorlogsgebied, dat was vreselijk voor hem. Toen was 'ie weg.'

Hij is waarschijnlijk weggerend in de richting van het Oostenburgerpark of het winkelcentrum Brazilië. De familie Senese is sindsdien ontroostbaar.

'Ik mis vooral het knuffelen', zo vertelt het jongste gezinslid. Ook haar moeder, Moniek, reageert emotioneel. 'Ik wil hem gewoon terug. Hij is een member of the family.'